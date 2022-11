Keert misnoegde Cristiano Ronaldo terug naar Real? “Aangeboden als alternatief voor geblesseerde Karim Benzema”

Ronaldo en Benzema, binnenkort herenigd bij Real? Vraag is of zijn ex-club toehapt. — © Pool via REUTERS

Volgens de Catalaanse sportkrant Diario SPORT heeft de entourage van Cristiano Ronaldo de Portugees aangeboden bij Real Madrid, de club waar Ronaldo negen seizoenen lang voetbalde en zijn grootste hoogtepunten beleefde. Real kreeg het nieuws dat Karim Benzema drie weken out is met een spierscheur.

Volgens Diario SPORT zou Ronaldo bereid zijn om zes maanden bij zijn ex-club te gaan voetballen. De Catalaanse sportkrant schrijft dat de entourage van de Portugese superster contact gezocht heeft met Real na het nieuws dat Karim Benzema met een spierscheur moet terugkeren uit Qatar.

Ronaldo ligt in principe nog een half seizoen onder contract bij Manchester United, maar met zijn explosief interview waarin hij de club en manager Erik ten Hag aanviel, heeft hij zijn bruggen opgeblazen.

Vraag is wat de gevolgen zijn van de uithaal van Ronaldo. In Engeland wordt erover gespeculeerd dat United onderuit zou willen komen aan diens resterende loon door een ontslag om dwingende reden. In dat geval is Ronaldo vrij om aan nieuwe voorwaarden een nieuwe club te zoeken. Als United niet via rechtswege van Ronaldo afraakt, zullen clubs die Ronaldo in januari willen oppikken met de Mancunians moeten onderhandelen.

Jorge Mendes, de makelaar van Ronaldo, zou zijn goede relatie met de club willen aanwenden om tot een onderhandelde beëindiging van het contract te komen.

Benzema is slechts een drietal weken out, maar toch moet men zich in Madrid zorgen maken. De 34-jarige Franse aanvaller was eerder dit seizoen al vier korte periodes out met last aan de spieren.

Toch is het niet gezegd dat Real Madrid zal toehappen op de opening die de entourage van Ronaldo creëert. Eerder deed de Spaanse topclub geen poging om Ronaldo terug te halen. Het vertrek van Ronaldo in 2018 naar Juventus verliep niet over rozen en sowieso zou de Portugees tweede keus zijn achter Benzema, een rol die hem niet bepaald ligt. Daar weten ze in Manchester alles van.