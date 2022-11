Krijgt Eden Hazard een gele kaart bij de aftrap? Kapiteinsbanden tegen discriminatie zorgen voor heisa op WK in Qatar

In Qatar is er veel discussie over de kapiteinsbanden die sommige aanvoerders willen dragen. De onelove-armband met de regenboogkleuren symboliseert verbinding en is een statement tegen alle vormen van discriminatie.

Bij België is Eden Hazard ook van plan die band te dragen tegen Canada, maar dan riskeert hij wel meteen een gele kaart. De FIFA gaf nog geen toestemming om deze band te dragen want in Qatar - waar bijvoorbeeld een andere geaardheid minder getolereerd wordt - ligt dat gevoelig. De Duivels zullen daarom nog bekijken wat ze gaan doen, want meteen met geel aan een match starten is ook niet ideaal.

Het is ook even uitkijken welke sanctie Harry Kane en Virgil van Dijk vanmiddag krijgen als ze op het veld verschijnen met die one love-band.