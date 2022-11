Mark Allen herpakt zich na mislukte start tegen Ding Junhui en wint UK Championship: “Een van mijn mooiste zeges”

Vooral in het begin van de wedstrijd liet Allen (WS-9) het afweten. Na een aantal missers was het Junhui (WS-38) die met subliem snooker de 36-jarige Allen wegspeelde. De 35-jarige uit Yixing lukte breaks van 52, 70, 126, 125 en 102 voor een 6-1 voorsprong. Allen die in de namiddagsessie het spel moest ondergaan, kon voor de pauze met een 79 break milderen tot 6-2. De Noord-Ier, die onlangs voor eigen publiek The Northern Ireland Open won, ging in de avondsessie op zijn elan verder en boog met breaks van 60, 93, 132, 56, 59 en 109 zijn achterstand om in een 8-6 voorsprong. Junhui pakte met een 126 break frame vijftien, doch Allen won frame zestien waarmee hij op een frame van de overwinning kwam. In een uur durende zeventiende frame toonde Allen zich de beste. Hij houdt aan de overwinning een slordige 288.000 euro over.

“In het begin van de wedstrijd speelde ik echt niet goed,” verklaarde Allen. “Toen ik de negende frame won begon ik echt beter te spelen en begon Ding ook ballen te missen. Dit is een van mijn mooiste overwinningen in mijn loopbaan. Een 6-1 achterstand ombuigen in een 10-7 overwinning is ook niet alledaags.”

Met zijn overwinning klimt Allen van de negende naar de zesde plaats op de wereldranking. Luca Brecel, die vorig jaar runner up werd, zakt daarentegen van elf naar vijftien. Ronnie O’Sullivan blijft stevig nummer een. Judd Trump en Mark Selby klimmen respectievelijk naar de tweede en de derde plaats en dit ten koste van de Australiër Neil Robertson die naar de vierde plaats zakt. Ding Junhui wipt van de 38ste naar de negentiende plaats. (belga)