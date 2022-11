Iran bombardeert opnieuw Koerdische opposanten in Irak

Archiefbeeld: een Koerdische strijder bekijkt de schade na een Iraanse aanval in Irak. — © AFP

Iran heeft in de nacht van zondag op maandag opnieuw bombardementen uitgevoerd op Koerdische oppositiegroepen in Iraaks Koerdistan. Dat hebben de oppositiegroepen en plaatselijke verantwoordelijken gemeld.

“De Revolutionaire Garde heeft opnieuw Iraanse Koerdische partijen gebombardeerd”, verklaarden de antiterreurdiensten van Iraaks Koerdistan, zonder een balans te verschaffen van de aanvallen die rond middernacht uitgevoerd werden.

De Democratische Partij van Iraans Koerdistan en de Iraans-Koerdische nationalistische groepering Komala hebben beide bombardementen op hun stellingen in de autonome Noord-Iraakse regio bevestigd.

Eerdere aanvallen

Op 14 november vielen bij drone- en raketaanvallen van Teheran tegen Iraanse Koerdische oppositiegroepen al een dode en acht gewonden in Iraaks Koerdistan. En ook op 28 september vonden soortgelijke aanvallen plaats.

De Iraanse regering beschuldigt de oppositiegroepen van het aanwakkeren van de onrust in het land. In Iran zijn protesten uitgebroken na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september, na een arrestatie door de zedenpolitie omdat ze de kledingvoorschriften geschonden zou hebben. In heel het land gaan sindsdien mensen de straat op om te protesteren tegen politiegeweld en voor vrouwenrechten.