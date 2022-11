Zijn de dagen van de Franse corrida geteld? Wetsvoorstel verhit de gemoederen

Traditie of dierenmishandeling, de discussie woedt volop in Frankrijk. — © AFP

Wrede dierenmishandeling en dus een pure schande, of toch een culturele traditie die absoluut in ere gehouden moet worden? Die vraag verhit de Franse gemoederen nu in de Assemblée een voorstel op tafel ligt om stierengevechten bij wet te verbieden. De debatten verlopen op het scherp van de snee en het voorbije weekend kwamen duizenden voor- en tegenstanders op straat. Vooral in het zuiden van het land, hét mekka van de Franse toreadors en matadors.