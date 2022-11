Man (22) schiet 5 bezoekers van holebi-nachtclub in de VS dood: schutter bedreigde moeder eerder al met zelfgemaakte bom

In een holebi-nachtclub in Colorado Springs is in de nacht van zaterdag op zondag een 22-jarige man wild om zich heen beginnen te schieten. 5 mensen overleden, 25 anderen raakten gewond. De verdachte kon opgepakt worden, zijn motief is nog onduidelijk. Hij is geen onbekende voor de politie.

Laat zaterdagavond snelden politiediensten naar de holebi-nachtclub Club Q in Colorado Springs nadat ze omstreeks middernacht (lokale tijd) meerdere meldingen hadden gekregen over een schietpartij. Een 22-jarige man was bij het betreden van de club in het rond beginnen te schieten. Niet lang nadat hij het vuur had geopend, vielen twee personen in de club de man aan. Zij konden hem overmeesteren. “We zijn deze helden enorm dankbaar”, zei de politie op een persconferentie.

Bij de aanval kwamen zeker 5 personen om het leven, 25 anderen raakten gewond. Minstens twee van hen zijn in kritieke toestand. Volgens de politie zijn niet al die gewonden neergeschoten. Sommigen liepen verwondingen op tijdens het vluchten.

De verdachte, de 22-jarige Anderson Lee Aldrich, raakte ook gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Het lijkt erop dat hij alleen handelde, maar dat wordt nog verder onderzocht. Ook wat het motief van de schutter(s) is en of het mogelijk om een haatmisdrijf gaat, wordt onderzocht. In de club werden twee vuurwapens aangetroffen.

Volgens The New York Times was de man geen onbekende voor de politie. Hij zou in juni 2021 al eens opgepakt zijn nadat hij ermee gedreigd had zijn moeder iets aan te doen met een zelfgemaakte bom. De man verschanste zich toen enkele uren in de woning met zijn ma, tot hij zich toch overgaf aan de agenten. Hij werd aangeklaagd voor die feiten, al is het niet duidelijk of hij daar al voor vervolgd is.

Onderzoek

Verschillende gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Er zal nu verder onderzoek gebeuren naar wat er precies gebeurd is. Ook de FBI is ter plaatse gekomen. Mike Smaldino van de lokale brandweer bevestigde dat er 34 brandweermannen en 11 ambulances ter plekke kwamen.

De club zelf bevestigt de schietpartij op Facebook. “Club Q is kapot van de zinloze aanval op onze gemeenschap”, staat er te lezen. “Onze gebeden en gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en hun familie en vrienden. Wij danken de snelle reacties van heldhaftige klanten die de schutter hebben bedwongen en een einde hebben gemaakt aan deze haatzaaiende aanval.”

Gouverneur Jared Polis noemt de schietpartij “vreselijk, misselijkmakend en verschrikkelijk nieuws om mee wakker te worden”. “We zijn de mensen die de schutter overmeesterd hebben eeuwig dankbaar, net als de hulpdiensten die meteen toegesneld zijn”, schrijft hij op Facebook. “Colorado blijft zijn LBGTQ-gemeenschap steunen.”

Biden: “Haat mogen we niet tolereren”

Ook de Amerikaanse president Joe Biden liet van zich horen na de tragedie. “Haat kunnen we en mogen we niet tolereren”, zei hij. “Er is op dit moment geen duidelijk motief voor deze aanval, maar we weten dat de LGBTQIA+-gemeenschap de afgelopen jaren het doelwit is geworden van afschuwelijke haatmisdrijven.” Biden riep verder op om “meer te doen” om wapens in de VS te reguleren.

Orlando

Op 2 juni 2016 was een holebi-nachtclub in de Verenigde Staten ook al het doelwit van een grote schietpartij. Omar Mateen (29) schoot toen in Orlando 49 mensen dood en verwondde 53 anderen. De schutter werd na enkele uren door de politie doodgeschoten.

