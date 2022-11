Ze dacht dat het haar nooit zou overkomen. Toch was er plots die burn-out. En enkele jaren later opnieuw één. An Lovink (50) uit Grimbergen doet haar verhaal in Out of Office op VTM. Hierin bouwt ze met lotgenoten mee aan de bouw van een biowinkel. “Als ik een mindere dag had, mocht ik dat gewoon tonen. Dat niet moeten verbergen deed ook al deugd”, zegt ze.