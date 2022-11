Begroting blijft zwakke plek van liberalen, en N-VA zal erop blijven duwen

Staatssecretaris Eva De Bleeker is ingeruild voor Alexia Bertrand. Een therapeutisch partijbureau wist de gemoederen onder de parlementsleden wat te bedaren. Maar hoe je het ook draait of keert, de gammele begroting blijft een tere plek voor Open VLD. En N-VA zal erop blijven duwen. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert houdt de moed erin: “Het is nu zaak om de begrotingscontrole van volgend jaar goed voor te bereiden.”