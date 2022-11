Met een overwinning van Max Verstappen in de slotrace in Abu Dhabi zit het seizoen 2022 van de F1 zit er op. Het langste ooit, en dat mag u ook in de negatieve zin interpreteren. Verstappen behaalde dan wel een oververdiende tweede wereldtitel, maar er zijn nog een paar dingetjes die u van deze jaargang mag onthouden. Een overzicht.