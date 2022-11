“Ik heb nog maar drie uur getraind”: vijf redenen waarom de intrede van Tom Pidcock een zegen is voor de cross

Zaterdag was een voorgerechtje voor Tom Pidcock (22). In Merksplas stond er toch geen maat op Laurens Sweeck. Zondag verzorgde de Brit wél de show. Na een hapering bij de start vocht hij zich helemaal terug tot vooraan in de wedstrijd. Pas na een val in de voorlaatste ronde raakte Michael Vanthourenhout van Pidcock af. De wereldkampioen kwam en voegde meteen peper en zout toe aan het veldrijden.