De Rode Duivels verblijven intussen 48 uur in Qatar. De nederlaag tegen Egypte is verteerd, het vizier staat helemaal op Canada. “Dit is voor veel spelers een laatste kans op een prijs, dat beseffen we”, aldus Axel Witsel.