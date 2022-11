Na acht verloren finales is het eindelijk raak! Michael Smith pakt met Grand Slam of Darts eerste grote titel in het darts

De Engelsman Michael Smith heeft met de Grand Slam of Darts (PDC/747.000 euro) zijn eerste grote overwinning beet. In het Engelse Wolverhampton versloeg hij in de finale zijn landgenoot Nathan Aspinall met 16-5.

Smith, die in de halve eindstrijd de Nederlander Raymond van Barneveld (PDC-50) met 16-12 aan de kant zette, liet zijn landgenoot Nathan Aspinall (PDC-12) geen schijn van kans. Na 3-2 winst in de eerste sessie, won “The Bully Boy” vier van de vijf volgende legs. Ook in de volgende sessie toonde de 32-jarige uit St-Helens zich de beste. Aspinall, die in de halve finale zijn landgenoot Luke Humphries (PDC-8) met 16-12 versloeg, stond nu met de rug tegen de muur, maar Smith bleef met 180 maximum worpen en een checkout gemiddelde van 50% duidelijk de betere. Zo won hij nog zes legs op een rij voor een afgetekende 16-5 overwinning. Smith wierp een gemiddelde van 96.94 tegen 90.94 voor Aspinall.

Voor Smith is het na acht verloren finales, waaronder de 2022 WK-finale, de UK finale en European Championship finale, zijn eerste Premier Event titel. Smith houdt aan de overwinning 172.000 euro over. Voor Aspinall was er 80.000 euro weggelegd.

Smith blijft de nummer vier op de PDC wereldranking. Aspinall klimt van twaalf naar acht. Dimitri Van den Bergh zakt van twaalf naar veertien. Ook Kim Huybrechts moet een plaatsje prijsgeven en staat nu op 31. Mike De Decker zakt van 60 naar 61. De top 3 blijft ongewijzigd met de Weshman Gerwyn Price op nummer 1, de Schot Peter Wright op twee en de Nederlander Michael van Gerwen op drie.