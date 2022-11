Uitslaande brand in Schoonbeek door defect petroleumkacheltje: papegaaien en hond sterven

Zondagavond ontstond er een uitslaande brand in een woonhuis in Schoonbeek. Aanleiding van de brand was het defect in een petroleumkachel. De bewoner van het huis trachtte het kacheltje naar buiten te slepen maar dat mislukte. Door de hevige rookontwikkeling kwamen drie papegaaien en een hond om het leven. De twee bewoners werden ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Wat een rustige avond moest worden voor twee bewoners op de Hoekstraat in Schoonbeek draaide zondagavond uit op een catastrofe. Om de woonkamer bij te verwarmen hadden de bewoners recent twee petroleumkacheltjes in de leefruimte geplaatst. “Al snel bleek dat één van de kacheltjes een defect vertoonde en rook ontwikkelde. De bewoner heeft dan getracht het kacheltje op te lichten en naar buiten te dragen. Het toestel was echter gloeiend heet en is dan omgevallen”, zucht een bezorgde buurtbewoner. De hulpdiensten werden meteen gealarmeerd. Het vuur wist zich snel te verspreiden in de woonkamer. “De zetels, kasten en televisie gingen op in de vlammen. De living is uitgebrand. De rookontwikkeling was hevig. Door de brand is het huis onbewoonbaar”, aldus Jos Peters van de brandweerzone Oost-Limburg.

Vreselijk

In een ruimte achter de keuken zaten een aantal vogels. “Drie papegaaien en ook de hond hebben helaas de brand niet overleefd. De twee bewoners zijn op eigen kracht buiten geraakt. Ze hebben rook ingeademd en werden uit voorzorg ter controle overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus de brandweer. Het nieuws van de brand sloeg in de buurt hard in. “Ik hoop dat het goed gaat met de mannen. We hoorden het glas van de ramen springen door de hitte. Wat jammer van de beestjes. Echt vreselijk. En wat erg dat de band ontstond op zo een manier. De stijgende energieprijzen zetten de mensen noodgedwongen aan om goedkopere alternatieven te zoeken om het huis warm te houden. Je ziet dat dit soort van kacheltjes met vloeistoffen niet zonder gevaar zijn. Het is echt erg”, aldus een bewoner in de straat. (JoGe)