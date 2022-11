Mathieu van der Poel stoomt zich in het bos klaar voor comeback in het veld, staat de Nederlander in Hulst al aan de start?

Tom Pidcock maakte gisteren zijn wederoptreden in het veld. Wout van Aert maakte afgelopen week zijn veldritkalender bekend. Voorlopig is het nog gissen wanneer Mathieu van der Poel opnieuw het veld induikt, al doet zijn trainingsritje in de bossen rond Herentals vermoeden dat die comeback niet lang op zich zal laten wachten.

Worden de zegekansen van Iserbyt, Sweeck en Vanthourenhout binnenkort een pak kleiner? Dat zou zo maar kunnen. Nadat Tom Pidcock eerder al zijn wederoptreden maakte in het veld, lijkt de kans groot dat Mathieu van der Poel binnenkort ook opnieuw te bezichtigen is op de crossfiets.

De Nederlandse alleskunner reed vandaag, samen met zijn broer David, al enkele rondjes bij hem in de buurt. De kans lijkt dan ook groot dat de viervoudige wereldkampioen volgende week in het Nederlandse Hulst aan de start verschijnt.

Wie de regio een beetje kent waar Van der Poel ging trainen, weet ook dat Wout van Aert niet ver daarvandaan woont. De Belgische kampioen in het veld was vandaag echter niet te vinden op een crossfiets. Van Aert trok erop uit voor een fietstochtje naar het Hageland. Van Aert past al zeker voor de cross in Hulst. Beide heren staan binnenkort in Antwerpen voor het eerste tegenover elkaar in het veld.