INTERVIEW. Canada-ster Jonathan David (ex-Gent) zit vol vertrouwen voor match tegen Rode Duivels: “We kunnen België kloppen”

In Canada noemen ze hem The Iceman. De koelbloedige Jonathan David (22) is naast Alphonso Davies de grote ster van zijn land. De goalgetter die in 2021 door AA Gent voor 32 miljoen euro aan Lille werd verkocht kijkt er naar uit om woensdag België te treffen. “Courtois is één van de beste ter wereld, maar hem verschalken is doenbaar.”