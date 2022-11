Louwel (blauw) geeft de rode lantaarn in 2B door na winst in de derby tegen Opglabbeek. — © Bart Borgerhoff

In 2B verloor de top drie en is Louwel, na de derbyzege tegen Opglabbeek, verlost van de rode lantaarn. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)