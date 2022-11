Clubbers getuigen na dodelijke schietpartij in holebi-nachtclub in VS: “Ik zag hem en kon net wegduiken”

In een holebi-nachtclub in de VS heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 22-jarige mensen vijf personen doodgeschoten. Er vielen ook achttien gewonden. In Amerikaanse media duiken de eerste getuigenissen op van personen die ter plaatse waren. “Ik dacht dat die schoten bij de muziek hoorden”, zegt een van hen.

Iets voor middernacht stapte de 22-jarige Anderson Lee Aldrich de holebi-nachtclub Club Q in Colorado Springs gewapend binnen. Hij begon in het rond te schieten en maakte vijf dodelijke slachtoffers. Twee bezoekers van de club vielen de man aan en slaagden erin hem te overmeesteren.

Joshua Thurman (34) was een verjaardag aan het vieren in de club toen hij de schoten hoorden, maar hij stopte niet met dansen omdat hij dacht dat ze bij de muziek hoorden. “Toen ik een lichtflits zag, besefte ik het plots wel”, vertelde hij aan journalisten buiten de club toen hij zijn wagen enkele uren na de feiten kwam ophalen. “Ik ben meteen naar de kleedkamers gevlucht achteraan de club.”

Hij bleef daar, samen met een danser en een van de bazen van de club. “Daar hoorden we nog schoten”, getuigt hij nog. “Toen we buiten kwamen, zagen we lichamen liggen. Er lag gebroken glas en bloed… Ik ben vrienden verloren.” Een van hen was een barman, waar hij doorheen de jaren goed bevriend mee was geworden. “Wat moeten we nu doen? Waar kunnen we nog heen?”

De 18-jarige Angelo Patino, een dragartiest, had de club een half uur voor het schieten begon verlaten. “Club Q was een plaats waar iedereen zich vrij kon uitdrukken zoals hij of zij dat wilde, binnen een gemeenschap waar iedereen altijd blij is om wie je bent. Ik voelde me daar altijd veilig. Het doet me pijn dat ik mijn vrienden niet heb kunnen verdedigen.”

Wel aanwezig in de club was barman Michael Anderson (25). “Ik hoorde plots luide schoten. Toen ik opkeek, hoorde ik nog schoten. Ik zag een persoon met een geweer en bukte me meteen achter de toog. Het glas vloog om me heen.” Hij vluchtte naar de hal, waar hij met twee anderen dekking zocht. “Ik was zo bang dat ik ging sterven. Ik was me aan het voorbereiden om doodgeschoten te worden, maar plots was het gedaan. Na een minuut of twee was dat. Ik ben dan rechtgestaan en ben weggelopen.”

Toen zag hij een man op de grond met potentieel fatale verwondingen aan zijn nek. “Hij was in zijn nek geschoten.” Michael zag daarna hoe twee andere clubgangers de man overmeesterd hadden. “Ze schopten hem en riepen tegen hem. Ik heb mijn spullen genomen en ben gevlucht. Toen kwam de politie massaal toe.” De barman verloor vrienden, zo zegt hij. “Gelukkig is onze gemeenschap sterk en blijven we verenigd. We vragen jullie gebeden en steun.”

Ook Jace Khosla kwam de dag na de feiten bloemen neerleggen. Veel van zijn vrienden gaan vaak naar de club, en hij heeft nog niets van hen gehoord. “Ik wacht tot mijn telefoon afgaat...”