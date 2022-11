Nu al geschiedenis geschreven: Qatar verliest als eerste gastland ooit eerste match op WK, statistieken zetten zwakke prestatie nog meer in de verf

Winnen en zelfs een punt pakken tegen Ecuador was altijd een moeilijke opdracht geweest voor Qatar, maar hadden ze gedacht dat de openingsmatch zo slecht zou verlopen? Het gastland maakte zondagavond werkelijk niks klaar. Qatar heeft daarmee meteen ook geschiedenis geschreven, want nooit eerder verloor een gastland zijn eerste wedstrijd op een WK.

Het zal u misschien verbazen, maar in de vorige edities van het WK - 21 in totaal - was het nog nooit gebeurd dat een gastland zijn eerste wedstrijd op het toernooi verliest. Zestien keer won het gastland en zes keer werd het een gelijkspel (in 2002 werd het WK door twee landen georganiseerd, red.). Maar in hun eerste WK-match ooit liep het dus al meteen fout voor Qatar.

Hoe zwak de prestatie van het gastland was, blijkt ook uit de wedstrijdstatistieken. Het is het eerste gastland in 28 jaar dat in een WK-wedstrijd geen enkel schot op doel liet noteren: in 1994 deden de Verenigde Staten dat voor het laatst, toen in de achtste finales tegen Brazilië. En Qatar dook zelfs amper op in de zestien van Ecuador. Het duurde maar liefst 49 minuten en 53 seconden voordat een van de thuisspelers eindelijk de bal kon aanraken in het Ecuadoraanse strafschopgebied.

Ook de fans bij de openingsmatch lieten zich opmerken… door zeer vroeg het stadion te verlaten. Er waren 67.372 mensen aanwezig bij de start van de openingsmatch, maar bij affluiten waren dat er nog maar 32.186. Meer dan de helft van de toeschouwers had het Al Bayt Stadium dus al voor het einde van de wedstrijd verlaten.

Record geëvenaard, ook Valencia schrijft geschiedenis

De openingswedstrijd was tout court geen wedstrijd om over naar huis te schrijven. Ecuador speelde weliswaar een zeer sterke eerste helft en werd daarvoor beloond met twee goals van Enner Valencia, maar in de tweede helft leunden de Zuid-Amerikanen achterover tegen het onmachtige Qatar. Aan het eind van de match hadden beide landen samen elf schoten gelost, waarmee het record van minste schoten in een WK-match geëvenaard werd.

De Ecuadoraanse kapitein Valencia schreef ook geschiedenis: hij zorgde ervoor dat het openingsdoelpunt van het WK voor de eerste keer ooit een strafschop was. Valencia laat ook een opmerkelijke statistiek noteren, want elk van de vijf laatste WK-goals van Ecuador kwamen van hem. De vorige keer dat Ecuador aan het WK deelnam, in 2014, scoorde hij immers hun laatste drie doelpunten.