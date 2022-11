Hoepertingen was baas in de topper tegen Vlijtingen. — © Tom Palmaers

In de topper tegen Vlijtingen (2A) heeft Hoepertingen zondag de puntjes op de i gezet. Froidmont en co waren een klasse te sterk voor de thuisploeg, die haar eerste nederlaag van het seizoen in eigen huis moest incasseren. “De volwassenheid heeft het gewonnen van de jeugd”, dixit Vlijtingen-coach Alain Peetermans.