Belisia leek tegen Jong KV Mechelen op weg naar een vierde zege op rij. Vandecaetsbeek scoorde vlak voor rust, maar toen had het al 2-0 of 3-0 moeten staan. Dat brak de thuisploeg zuur op. In de slotminuten sleepten de bezoekers een punt uit de brand dankzij een goal van Stanic.