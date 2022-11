In 4A slinkt de voorsprong van de leider tot één punt, in 4B pakte Vechmaal B zijn allereerste punt, in 4C kroonde Molenbeersel zich tot ploeg van ’t stad en in 4D scoorde Winterslag twaalf keer en gaf Boxberg B forfait. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)