Voor tweede keer op één dag persoon in kanaal gevallen in Brussel: in kritieke toestand naar ziekenhuis gebracht

De persoon die zondagavond ter hoogte van het Klein Kasteeltje in Brussel in het kanaal terechtkwam, is uit het water gehaald en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. De brandweer had zondagvoormiddag al een andere drenkeling uit het kanaal moeten halen ter hoogte van het Saincteletteplein.

“We werden rond 18 uur opgeroepen voor een drenkeling in het kanaal”, zegt de woordvoerder. “Toen onze ploegen ter plaatse kwamen, dreef het slachtoffer met het hoofd omlaag in het water. Onze duikers hebben de persoon uit het water gehaald en er is meteen begonnen met de reanimatie. Het slachtoffer is intussen overgebracht naar het ziekenhuis maar zijn toestand is zeer zorgwekkend.”

Hoe de persoon in het water was terechtgekomen, is nog onduidelijk.

Eerder had de brandweer al een andere persoon uit het water gered, ter hoogte van het Saincteletteplein. Rond 9 uur had een getuige immers de hulpdiensten gebeld omdat er zich iemand in het kanaal bevond. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de oproeper niet meer aanwezig, maar bleek er zich inderdaad een man in het water te bevinden. Duikers brachten de man, die enkel gekleed was in een hospitaalblouse naar de kant, waarna hij met onderkoelingsverschijnselen werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe die man in het kanaal was terechtgekomen, is ook niet duidelijk.