Drie dagen lang seniorenfeest in Nieuwerkerken

Even terug naar het verleden ... Twee jaar geleden kon de gemeente Nieuwerkerken geen seniorenfeest organiseren omwille van corona. Vorig jaar kon dat wel onder voorwaarden. Er werd toen gekozen om het feest te spreiden over drie dagen, zodat aanwezigen meer afstand konden houden. Die formule bleek zo’n succes, dat ze in 2022 weer gewoon herhaald werd, ook al zijn er nu geen coronamaatregelen meer. Alle 60-plussers uit Nieuwerkerken kregen een uitnodiging en konden zelf een dag kiezen. Op het menu telkens een driegangenmenu en een gastoptreden, en dat voor 10 euro per aanwezige. Een echte succesformule, want iedere dag waren er meer dan 100 aanwezigen, en 336 in het totaal. Op dag één verzorgde accordeonist Jonas van Esch het gastoptreden, en hij kreeg de hele zaal aan het zingen. Op dag twee nam cabaretier en zanger Jos Roofthooft de fakkel over. Lokale komiek en zanger Gino Harris mocht de laatste dag voor zijn rekening nemen met leuke liedjes, afgewisseld met gesmaakte moppen. len