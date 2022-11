Het honderdjarige bestaan van de Gentse Zesdaagse stond voor een groot deel in het teken van het afscheid van Iljo Keisse. Hij werd derde en zag dat de opvolging verzekerd is. In eerste instantie met het winnende duo Robbe Ghys-Lindsay De Vylder. En nogmaals werd duidelijk dat het Kuipke uniek is in zijn soort. Zesdaagsen sneuvelen, maar in Gent blijft het een groot succes.