Power Rangers-acteur Jason David Frank (49) uit het leven gestapt

De Amerikaanse acteur Jason David Frank is op 49-jarige leeftijd uit het leven gestapt. Frank, vooral bekend van de originele Power Rangers, overleed in Texas.

In de originele tv-reeks van de Power Rangers speelde Frank de witte held. Daarna speelde hij ook nog de groene Power Ranger in latere versies van de serie. Naast acteur was hij ook een professioneel MMA-vechter.

De man laat vier kinderen na. Zijn overlijden wordt bevestigd door zijn agent en zijn familie. “Respecteer alsjeblieft de privacy van zijn familie en vrienden in deze vreselijke tijd, terwijl we het verlies van zo’n geweldig mens verwerken. Hij hield heel veel van zijn familie, vrienden en fans. Hij zal echt gemist worden”, schreef zijn agent op Facebook.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be