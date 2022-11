Wegens succes nu al vervolg besteld: ‘The White Lotus’ krijgt derde seizoen

“We staan echt versteld van het succes”, aldus Francesca Orsi, vicepresident van HBO over de reeks The White Lotus, die bij ons te zien is op Streamz. “Het eerste seizoen was veel kleinschaliger opgevat dan bedoeld door de pandemie. Toch slaagden we erin om een van de drukst bekeken en meest geprezen shows van de afgelopen jaren te maken.” De serie kon eerder dit jaar tien van haar twintig Emmy-nominaties verzilveren, waaronder die voor beste miniserie. Ook Jennifer Coolidge en Murray Bartlett wonnen een beeldje voor hun bijrollen. The White Lotus is een anthologieserie, wat wil zeggen dat iedere jaargang een losstaand verhaal vertelt en een nieuwe cast telt. Het eerste seizoen speelde zich af in een resort op Hawaï en dit jaar reizen we iedere maandag naar Sicilië. De vakantiebestemming voor het derde seizoen is nog niet bekend. (tove)