WK RETRO. Freek de Jonge in doel én in de kleedkamer: waarom topfavoriet Nederland in 1990 een comedian meenam als mascotte

Dokters, scouts, fysiotherapeuten, een kok. Ook op het WK in 1990 heeft elke ploeg al een flinke staf mee. Maar één land heeft 32 jaar geleden nog een extra troef in zijn entourage. Als Nederland twee jaar na zijn Europese titel als topfavoriet naar Italië afzakt, vraagt bondscoach Leo Beenhakker of cabaretier Freek de Jonge er niet bij kan zijn. Als… “Tja als wat? Ik vraag het me nog af. Ik moest een beetje lol tappen, denk ik.” Een comedian als mascotte. Hoe het malle idee Nederland geen geluk bracht.