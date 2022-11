Omstreden boete van 509 euro voor zelfstandigen dan toch bijgestuurd

De heisa was ontstaan toen Justitie een proefproject opstartte waarbij minnelijke schikkingen werden verstuurd voor het niet-respecteren van de identificatieplicht. Dat leidde tot een lawine aan klachten omdat de minnelijke schikking soms meer dan een jaar na de feiten in de bus viel, zonder enige waarschuwing. Begin november is dan beslist het proefproject op te schorten en te evalueren.

De identificatieplicht blijft weliswaar bestaan – om veelplegers in het vizier te krijgen, moet Justitie bij elke verkeersinbreuk weten wie er achter het stuur zat – maar de procedure wordt gebruiksvriendelijker. Ook het betwisten van de boete, zelfs al is die intussen betaald, zal eenvoudiger kunnen via de website www.justonweb.be/fines. En om gelijkaardige problemen in de toekomst te voorkomen, zal de boetebrief voor ondernemingen een duidelijker waarschuwing bevatten over de identificatie van de bestuurder: die zal zich eerst moeten identificeren alvorens te kunnen betalen.