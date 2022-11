Weerspannige bestuurder in politiecel na botsing tegen paal in Dilsen

Een 22-jarige bestuurder uit Hasselt is zondagmorgen opgesloten in de politiecel na een ongeval op het kruispunt van de Kanunnik J. Coenenstraat en de Heirbaan in Dilsen. De bestuurder reed tegen een verlichtingspaal. Die brak. De bestuurder stelde zich agressief en weerspannig op tegen de politie Maasland. De agressieveling werd geboeid. De nodige pv’s werden opgesteld. Fluvius heeft de schade hersteld en het voertuig werd getakeld.

maw