Onze tv-tips: België-Nederland, oorlogsgebied en een huis aan het meer

De invasie van België

NPO3, ma, 20.25 u

Peter Van de Veire en Kat Kerkhofs duiken bij onze noorderburen op. Dit is een nieuw spelprogramma waarin bekende Nederlanders ons land op ludieke wijze moeten veroveren. Ze kunnen slagen in hun opzet als de indringers allerlei opdrachten volbrengen en in Vlaanderen een Nederlandse vlag hijsen. De taak van de Vlamingen is om dat op alle mogelijke manieren te verhinderen. (tove)

The last days of Mariupol

Canvas, ma, 21.20 u

Marioepol is het symbool van wat er in Oekraïne is gebeurd. Het was een moderne Europese stad met 400.000 inwoners, maar in twee maanden tijd werd ze van de kaart geveegd. Er wordt geschat dat meer dan 20.000 inwoners daarbij zijn omgekomen. Deze docu is het verhaal van Marioepol, van de eerste raketten en bommen, tot de laatste dag van de belegerde Azov-staalfabriek en de val van de stad. (tove)

The Lake House

Play5, ma, 20.30 u

Dr. Kate Forster heeft eindelijk de liefde gevonden. Het probleem is alleen dat het een liefde op afstand is. Zij woont in hartje Chicago. Hij bevindt zich in een afgelegen buitenwijk aan een meer. Zij leeft in 2006. Hij in 2004. Keanu Reeves en Sandra Bullock komen voor het eerst sinds Speed weer bij elkaar voor deze hartverwarmende film over een liefde die de tijd overbrugt. (tove)