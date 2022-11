In de Nieuwstraat in Diepenbeek zijn vrijdag rond 16 uur een fietser en een bromfietser in aanrijding gekomen. Zowel de 17-jarige Robin O. uit Genk als de 69-jarige Erik R. uit Diepenbeek zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Vrijdag rond 17 uur is de 20-jarige fietser Lander M. uit Hasselt gewond geraakt bij een aanrijding. Dit ongeval gebeurde in de Agoralaan.

