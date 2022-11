Limburgse actie tegen rijden met gsm: ook drie fietsers beboet

Tijdens de scherpe thema-actie tegen rijden met gsm in de hand heeft politie LRH vrijdagavond ook drie fietsers beboet. De smartphone zorgt niet alleen in de auto voor gevaarlijk rijgedrag, ook op de fiets.

Het parket Limburg heeft de politiediensten in de provincie gevraagd om tijdens de week van maandag 14 november tot en met zondag 20 november gerichte controles te houden op afleiding in het verkeer. Het gebruik van de gsm ligt aan de basis van veel verkeersongevallen. Om de overtreders bewust te maken van dit onverantwoord gedrag werd de overtreding afgelopen week ook extra zwaar beboet: een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor acht dagen en een doorverwijzing naar de politierechtbank. Ook al was de actie al een week bezig en werd er veel aandacht aan besteed in de media toch werden afgelopen weekend nog heel wat overtredingen vastgesteld.

Politie Limburg Regio Hoofdstad heeft vrijdagavond 51 bestuurders betrapt. Hiervan konden 37 bestuurders ter plaatse worden onderschept; Zij moeten hun rijbewijs meteen afgeven. Elf bestuurders kregen een pv omdat ze niet tijdig aan de kant konden worden gezet. Drie fietsers zijn ook beboet.

Politie Lanaken-Maasmechelen heeft vorig weekend vijf bestuurders betrapt voor gsm-gebruik achter het stuur. Die actie was in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Actie eindigt op zondagavond om middernacht. Maandag zal parket Limburg de resultaten van de actieweek bekendmaken.

maw