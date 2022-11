Meteen consternatie in Qatar! Doelpunt van Ecuador wordt afgekeurd wegens vermeend buitenspel

Al na twee minuten en 39 seconden was er consternatie in het Al Bayt Stadium. Enner Valencia leek de bal correct voorbije doelman Al Sheeb te koppen. Maar de VAR had buitenspel van ploegmaat Estrada gezien en zo ging het doelpunt niet door.

Amper twee minuten en 39 seconden moest de voetbalfan wachten op het openingsdoelpunt van het WK. Enner Valencia, concurrent van Michy Batshuayi bij Fenerbahce kopte het leer voorbij Al Sheeb.

Qatar moest zo meteen achtervolgen. Of toch niet. De VAR had echter een reden gevonden om het doelpunt af te keuren. Estrada stond in buitenspelpositie toen hij het duel aanging met de doelman en daarna de voorzet spectaculair trapte. Al was het bijzonder nipt. Het spel ging echter door waarna de Qatarese doelman zich compleet misrekende op een vrije trap en Valencia deze keer wel zijn hoofd tegen de bal kon zetten.

Even later mocht de Ecuadoraanse spits toch juichen. Na een strafschopfout van Al Sheeb ging de bal op de stip, Valencia zette zich achter de bal en trapte de bal binnen. Zo kijkt Qatar toch tegen een achterstand aan.