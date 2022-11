Dilsen-Stokkem

Een vier op tien. Die score gaf Dennie Bonnet (36) zichzelf toen hij samen met vier andere mensen met een burn-out toekwam op zorgboerderij de Emiliushoeve voor Out of Office. “Ik combineerde meerdere jobs, had mijn moeder verloren en mijn zoontje kampte met donkere gedachten”, getuigt de Dilsenaar.