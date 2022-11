‘Harry Potter’-acteur opnieuw in afkickkliniek: “Zeggen dat ik niet oké ben, heeft me sterker gemaakt”

Tom Felton, bekend als Draco Malfoy uit de ‘Harry Potter’-films, is recent opnieuw opgenomen in een afkickkliniek. Dat vertelt de 35-jarige acteur zelf in een openhartig gesprek met de Britse krant The Guardian.

In zijn recent verschenen autobiografie Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard is Felton al erg spraakzaam over zijn depressie en alcoholproblemen. Over die periode schreef hij: “De hoofdoorzaak was deels dat ik er genetische aanleg voor heb, deels dat ik worstelde met het gevoel dat er iets niet klopte in mijn leven. Een gevoel dat we volgens mij allemaal wel eens ervaren.”

Nu vertelt de acteur dat hij recent opnieuw in een afkickkliniek zat. Dat was niet gedwongen. Hij ging ernaar toe uit eigen beweging, zegt hij in een interview met The Guardian waarin hij terugblikt op zijn jonge leven. De passage over de kliniek valt op, te meer omdat Felton er deze keer niet wil over uitweiden. “Ik weet nu dat er een hulpbron is waarop ik kan steunen. Twee keer per dag in de oceaan springen en mijn hond uitlaten helpt ook. Als het ooit weer zo erg wordt als toen, weet ik welke stappen ik kan nemen.”

Felton, die jarenlang de blonde en pesterige tovenaar Draco vertolkte in Harry Potter, besluit: “Luidop zeggen dat ik niet oké ben, heeft me echt sterker gemaakt.”

LEES OOK. Emma Watson pinkt een traantje weg tijdens de Harry Potter-reünie: “We zijn familie” (+)