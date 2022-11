Gemeenteraad Diepenbeek: oppositie wil uitleg over districten

Drie vragen zijn er van Patrick Hermans (PUUR). Die wil dat burgemeester Rik Kriekels (N-VA) bij zijn belofte blijft om een specialist te komen laten uitleggen hoe een district nu daadwerkelijk functioneert en welke voor- en nadelen er zijn voor Diepenbeek. De vraag komt er na een avondvergadering waarop gesproken werd over de een mogelijke fusie of een samenwerking in een district.

Hermans heeft ook veel aandacht voor de energiebezigheden van de gemeente. Zo wil hij dat de gemeente bekijkt waar er mogelijk nog zonnepanelen geplaatst kunnen worden op de openbare gebouwen en of die investering terugverdiend kan worden door de opgewekte energie in te zetten voor ‘energiedelen’ wanneer overal digitale meters geplaatst worden.

(dj)