IN BEELD. Lichtspektakel, tromgeroffel, BTS-ster en… Morgan Freeman: dit was de openingsceremonie op het WK in Qatar

Traditiegetrouw opent het WK voetbal met een spectaculaire openingsshow. Ook Qatar liet zich van zijn beste kant zien op dat vlak. Zo werden onder andere Morgan Freeman, BTS-ster Jungkook en heel wat dansers opgetrommeld voor het WK in schoonheid starten.

Het WK voetbal in Qatar is officieel van start gegaan. Traditiegetrouwen gebeurde dat met een openingsceremonie. De Qatari trokken alles uit de kast om een er een geweldige show van te maken. Zo krijgen de toeschouwers een knap lichtspektakel voorgeschoteld en nam Morgan Freeman de tijd om even te spreken met een man zonder benen.

De fans kregen een waar lichtspektakel voorgeschoteld. — © REUTERS

Het Al Bayt Stadium werd op indrukwekkende wijze verlicht. Dansers deden de rest. — © REUTERS

Morgan Freeman nam uitgebreid de tijd om te spreken met een man zonder benen. — © REUTERS

De dansers trokken met lichtbuizen het podium op. — © AFP

De Zuid-Koreaanse zanger Jungkook, beter bekend als lid van K-popgroep BTS, zong het WK-lied. — © EPA-EFE

De openingsceremonie werd gekruid door heel wat energieke dansers. — © EPA-EFE

La’eeb, de mascotte, was ook van de partij op de openingsceremonie. — © AP

Een WK in de woestijn? Dan kan een dromedaris uiteraard niet ontbreken. — © REUTERS