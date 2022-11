Hoogtepunt van Night of the Proms in Sportpaleis blijkt niet Metejoor maar zijn zus Lisa (29): “Het moet nog allemaal wat binnenkomen”

Het hoogtepunt van de avond. De revelatie van de Proms. En ook: kippenvel. Niets dan lof en hulde aan het adres van Lisa van Rossem (29) na haar performance op de Night of the Proms vrijdagavond. De zus van Metejoor bewees er dat ze ook zonder zíjn hits kan overtuigen. Of ze de smaak nu te pakken heeft? “De prioriteit ligt bij de optredens met mijn broer, maar ik voel wel iets kriebelen.”