Leider Hasselt knoopte na twee nederlagen op rij weer aan met winst en ook Hades pakte de zege. Bocholt kon pas in extremis een vierde nederlaag op rij ontlopen. Belisia en Tongeren komen zondagmiddag nog in actie. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/rusm/edst/jfz/frba)