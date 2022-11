Aangevreten ree vlakbij woning zorgt voor ongerustheid in Lommel: “Wolf is niet bang van huizen, wel van mensen”

De ree werd gevonden in een leegstaande paardenweide achter een huis in de Konijnenpijp “Onze paarden staan ‘s nachts gelukkig altijd binnen”, vertelt Kristof Engelen. “Sinds dat er al een wolf werd gesignaleerd in de Karrestraat en de Schansstraat, zijn we gewoon extra alert geworden. We kunnen alleen maar vermoeden dat deze ree het slachtoffer werd van een wolf, maar we zijn natuurlijk niet zeker. De kans bestaat ook dat het een overleden dier betreft dat aangevreten werd door andere dieren.” Maar alleen al de mogelijkheid dat dit het werk van een wolf kan zijn, maakt Engelen ongerust. “Wat me vooral verontrust is dat dit is gebeurt op 100 meter van bewoning, vlakbij een gebied waar een heel wat jonge gezinnen wonen. Het grenst ook aan de recreatiezone van Lutlommel waar gesport wordt. Hier horen die dieren volgens mij niet thuis.”

“Bange wolf”

“Elke dag krijgen we een tiental meldingen vanuit heel Vlaanderen over reeën die zogezegd de prooi werden van een wolf”, schetst Jan Loos van Welkom Wolf. “Het kan, maar dat is zeker niet vanzelfsprekend. Een ree kan om vele redenen sterven natuurlijk, en je mag er vanuit gaan dat het dan diezelfde nacht nog wordt gevonden door vossen, everzwijnen of kraaiachtigen die op een paar uur tijd heel veel van dat karkas kunnen opeten.” Ongerustheid over een mogelijke wolf dichtbij woongebied is volgens Loos niet nodig. “De wolf loopt al vijf jaar diagonaal door heel Limburg. Wolven hebben schrik van mensen, maar niet van huizen of gebouwen. Dus natuurlijk lopen die ’s nachts ook door straten omdat ze geen mensen tegenkomen. En in Vlaanderen is het door onze ruimtelijke ordening sowieso moeilijk om ergens te gaan zonder dichtbij bewoning te zijn. Er zijn mensen in Helchteren die maandelijks 16 keer een wolf op bezoek krijgen in hun tuin. De wolf is zelfs al gesignaleerd in de haven van Antwerpen. Van infrastructuur hebben die beesten geen bang. De wolf is enkel gevaarlijk voor onbeschermde dieren. Maandelijks krijgen we minstens één keer een nauwkeurig verslag van een ontmoeting tussen wolf en mens, en al die mensen vertellen dat de wolf spontaan afstand nam of wegvluchtte.”