Michael Vanthourenhout schrijft Druivencross op zijn naam, Pidcock wordt na onwaarschijnlijke inhaalrace knap tweede

Michael Vanthourenhout heeft na een duel om duimen en vingers bij af te likken de Druivencross op zijn naam geschreven. De Europees kampioen hield in Overijse Tom Pidcock af, die na een desastreuze start vanuit laatste positie aan een inhaalrace moest beginnen. De Brit leek nog op weg naar de overwinning, maar toen hij twee keer een foutje maakte op cruciale momenten, was de vogel gaan vliegen.

Net als in Merksplas gisteren, waren alle ogen gericht op Tom Pidcock. De Britse wereldkampioen dook gisteren voor het eerst sinds zijn wereldtitel in Fayetteville het veld in. Verder dan een zevende plek kwam de Brit niet in Merksplas. In Overijse kreeg Pidcock wel een parcours op zijn maat voorgeschoteld. De jonge Brit verscheen eerder aan de start van de Druivencross en moest toen enkel Mathieu van der Poel voor zich dulden.

Pidcock stond dan ook met de nodige ambities aan de start in Overijse. Noblesse oblige, je bent de wereldkampioen of je bent het niet. Maar ook man-in-vorm Laurens Sweeck aasde na zijn zege in Merksplas op de dubbel. Europees kampioen Vanthourenhout en ploegmaat Iserbyt wilden dan weer hun goede vorm verzilveren.

De start zorgde meteen voor ophef. Tom Pidcock kreeg net na de start af te rekenen met materiaalpech en moest vanuit laatste positie aan een haast onmogelijke inhaalrace beginnen. Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt lieten het niet aan hun hart komen en trokken meteen vol door. Een ontketende Pidcock gaf zich niet zomaar gewonnen en na een onwaarschijnlijke inhaalrace kon hij toch weer de aansluiting maken bij het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal.

De Brit rook bloed en gaf zijn metgezellen geen moment rust. Toen Iserbyt de rol moest lossen en Vanthourenhout tegen de grond ging, trok Pidcock er dan maar alleen vandoor. Vanthourenhout zag af, maar kon na lang aandringen toch de aansluiting maken.

© BELGA

Vanthourenhout straft foutjes van Pidcock af

De Europees wist dat hij in een sprint gezien was tegen de vinnige Brit en versnelde. Pidcock zag af en ging door de druk van Vanthourenhout tegen de grond. Opgeven staat echter niet in het woordenboek van Pidcock, waardoor Vanthourenhout nog alles op alles moest zetten om de zege te pakken.

Onze landgenoot hield uiteindelijk maar enkele tellen over op Pidcock, die vrede moest nemen met de tweede plek. Na zijn zege op het EK is het een tweede mooie zege voor Vanthourenhout.