Het geheim van de vier records in het Kuipke? Een schuurbeurt na twintig jaar

Het werd al duidelijk vanaf dag één: de renners vlogen over de piste tijdens de Gentse Zesdaagse. Dat resulteerde in vier records. Het geheim? Het Kuipke kreeg een schuurbeurt.

Lindsay De Vylder (gelanceerd door Robbe Ghys) verbeterde tot twee keer toe het record van de baanronde, Tuur Dens (met de hulp van Jan-Willem van Schip) deed dat twee keer op 500 meter. De reden? Het hout in het Kuipke kreeg een opknapbeurt. “Het was twintig jaar geleden dat de piste nog geschuurd werd”, zegt parketmeester Nico Impens. “Veertig dagen ben ik er aan bezig geweest. Meer dan vijf weken, iedere dag, zeven op zeven. Met een kleine schuurmachine en een stofzuiger, op mijn knieën (lacht). Ik heb tussendoor wel een weekje gerust, want mijn rug was kapot. Maar het resultaat mag er zijn. De baan is poreuzer, wat de snelheid bevordert. Ik heb complimenten gekregen van de renners. Je moet dat niet ieder jaar doen, dat heeft geen zin. Maar nu was het nodig.”