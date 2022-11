Enkel helderziende reageert op tipgeld voor terugvinden van gestolen gedenkteken van Pieter en Neri in Elen

Dilsen-Stokkem

De wolk in cortenstaal werd rond 10 april gestolen, nog geen twee weken na de plaatsing. — © rr

De ouders van het verongelukte koppel Pieter en Neri sluiten de onbegrijpbare diefstal van het gedenkteken in Elen af. Twee weken geleden lanceerden ze een ultieme oproep om het mysterie op te helderen. Voor de gouden tipgever die zich via een tijdelijk mailadres zou melden, werd 5.000 euro opzij gelegd. “We kregen geen reactie op dit mailadres, enkel een helderziende die zijn diensten aanbood”, zegt Luk Kathagen uit Ellikom, vader van Pieter (18). Zijn zoon kwam om bij een vreselijke klap tegen een boom op de Watering in Elen, op 2 april 2021. Zijn vriendinnetje Neri Leliaert (17) uit As zat bij hem in de auto en ook zij bezweek. Ter nagedachtenis hadden de ouders een gedenkteken ontworpen: een wolk in cortenstaal. Dit kunstwerkje was twee weken na de plaatsing verdwenen, net als de bloemen. Tot vandaag weet niemand wie dit deed en waarom. “We hadden nog een sprankeltje hoop en om het gevoel te hebben dat we er alles aan hadden gedaan om het terug te krijgen, deden we een laatste oproep. Zonder resultaat. Voor ons is het nu afgesloten. We willen tegen 2 april, de volgende gedenkdag, het tijdelijke gedenkteken vervangen door een nieuwe creatie van onze hand. We zullen dit zwaarder verankeren en nog beter beveiligen.”

maw