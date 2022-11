DERDE AFDELING. Wellen en Termien winnen, Beringen-coach spaart kritiek niet

Wellen boekte tegen Diest een vierde thuiszege op rij en ook Termien won. Schoonbeek-Beverst gaf een vroege voorsprong uit handen (1-1 in Betekom) en ook Pelt speelde gelijk (1-1 tegen Sint-Lenaarts). Coach Van De Paar Beringen spaarde zijn kritiek niet na de nederlaag tegen Wijgmaal: “De vraag is of sommige spelers dit niveau wel aankunnen. ” Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (krth/jmu/gsb/gesi)