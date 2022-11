Banksy deelt video van hoe hij zijn werken in Oekraïne plaatste, maar werd hij ook zelf gefilmd?

In de door oorlog verwoeste steden in Oekraïne prijken sinds kort enkele kunstwerken van graffiti-artiest Banksy. De kunstenaar liet zijn typische schilderijen al achter in onder meer Kiev, Irpin, Borodjanka en Horenka, en zette er al enkele van op zijn Instagrampagina, wat geldt als een officiële erkenning dat ze van zijn hand zijn. Op sociale media deelde hij ook een video van hoe hij de werken plaatst op de kapotgeschoten gebouwen in Oekraïne. Beelden van een ‘bewakingscamera’ doen ook uitschijnen dat Banksy zelf gefilmd werd in Irpin toen hij de turnster met de nekkraag schilderde.

Op de video komt een man in net pak en mondmasker plots in beeld, die het kunstwerk op de muur van het verwoeste gebouw spuit. De beelden zijn echter duidelijk in scène gezet en de turnster wordt niet ‘live’ geschilderd, wat doet vermoeden dat de kans heel klein is dat het echt de Britse kunstenaar is. Banksy houdt zijn identiteit altijd geheim en verspreidde eerder al dergelijke nepvideo’s van zichzelf. Er wordt toch gespeculeerd dat Banksy misschien de man met het kostuum is, of dat hij alleszins iets te maken heeft met de creatie van de video. “Dat zou volledig stroken met zijn gevoel voor humor”, klinkt het op sociale media.

