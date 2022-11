Gemaskerde mannen vallen binnen op souper van voetbalploeg Georges-Louis Bouchez en richten vernielingen aan

Gemaskerde individuen zijn zaterdagavond binnengedrongen in de lokalen van voetbalclub Francs Borains, de ploeg van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in het Henegouwse Boussu, toen er een souper plaatsvond voor de jeugdafdeling van de ploeg. Kinderen en leden van de club zijn aangevallen. Dat bericht RTL info zondag.

De aanvallers vernielden meubilair van de club. Ook een venster van het lokaal waar het souper plaatsvond, sneuvelde. De politie kwam ter plaatse. “Voor zover ik weet was er een tiental aanvallers van wie sommigen met wapenstokken en baseballknuppels”, aldus Jean-Claude Debiève, burgemeester van Boussu.

Volgens de burgemeester zijn de deelnemers aan het souper, kinderen en volwassen, geschokt. “De bende brak deuren, poorten en materiaal. Het gebouw van de club behoort tot de gemeente. Maandag zal een klacht tegen onbekenden worden ingediend.”

Ook zullen de kinderen psychologische hulp krijgen. “We moeten de kinderen die voetbal komen spelen beschermen”, aldus nog de burgemeester. Die zei ook nog dat een betonblok naar een raam was gegooid, dat echter verstevigd was en de impact weerstond. “Maar achter dat raam stond een meisje. Dat is onaanvaardbaar.”