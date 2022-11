Wereldkampioen Max Verstappen komt nooit in de problemen en zet de kers op de taart, Leclerc snoept vicewereldtitel nog af van Pérez

Max Verstappen heeft zijn polepositie verzilverd in Abu Dhabi. De Nederlander van Red Bull reed van begin tot einde op kop en zet zijn (tweede) wereldtitel nog meer in de verf. Verstappens ploegmaat Pérez moest zijn tweede plek in het klassement alsnog prijsgeven. Charles Leclerc van Ferrari is zo vicewereldkampioen dit seizoen.

Wat voorafging...

Max Verstappen veroverde de polepositie op zaterdag, op P2 was diens ploegmaat Pérez te vinden.

Hoe verliep de start?

Voor Hamilton alleszins goed. De Brit wipte meteen over Sainz naar plek 4, maar zou door krachtverlies weer terugvallen tot de zesde stek. Bij al de andere piloten bleven de posities nagenoeg behouden.

Hoe kwam de zege tot stand?

Vrij simpel. Verstappen reed van begin tot einde aan de leiding. Een dagzege zou geen veranderingen meer naar boven brengen wat het wereldkampioenschap betreft. Verstappen was namelijk al langer zeker van zijn tweede titel in evenveel jaren.

Wie onderscheidde zich?

U kent het antwoord al op deze vraag. Wereldkampioen Max Verstappen was de primus van de klas in Abu Dhabi. Al moeten we ook een woordje veil hebben voor Charles Leclerc. De Monegask van Ferrari legde Pérez wel degelijk het vuur aan de schenen waar hij kon en snoepte finaal nog de tweede plek in het klassement af. Hij is zo vicewereldkampioen.

© EPA-EFE

Wie had zijn dagje niet?

Rond halfweg race moest Fernando Alonso er de brui aan geven. De 41-jarige Spanjaard moest door een waterlek noodgedwongen opgeven in zijn Alpine. Volgend seizoen neemt hij het zitje in van Vettel bij Aston Martin. Ook later in de race moest ook Hamilton er vroegtijdig mee stoppen.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

Van een echt spektakel voor de dagoverwinning was er niet meteen sprake. Verstappen kwam nooit in de problemen, alleen achter hem wisselden de posities hier en daar. De Ferrari van Leclerc snelde Pérez nog voorbij waardoor de Monegask virtueel vicewereldkampioen was. De Mexicaan van Red Bull probeerde hem nog te remonteren, maar bleef steken op de derde stek.

Wat onthouden we van de race?

Lewis Hamilton kon dit seizoen nog geen enkele Grote Prijs op zijn naam zetten en deed dat ook zondag niet. Vrij uitzonderlijk want de zevenvoudig wereldkampioen won de voorbije jaren wel minstens één race.

© REUTERS

Het afscheid van Sebastian Vettel. De Duitser reed in Abu Dhabi officieel zijn laatste race en wuift uit met vier wereldtitels.

Uitslag:

1. Verstappen

2. Leclerc

3. Pérez

4. Sainz

5. Russell

6. Norris

7. Ocon

8. Stroll

9. Ricciardo

10. Vettel