Sinterklaas huurt weer stukje van gemeentehuis Zonhoven

Er is vanaf deze week wat extra plaats vrij gemaakt in het gemeentehuis van Zonhoven. Daar blijft tot zes december immers de enige echte Sinterklaas logeren. De grote kindervriend werd deze week warm onthaald door een massa brave kinderen.

Dankzij de hardwerkende leden van Kiwanis Zonhoven was de raadszaal en de inkomhal van het gemeentehuis weer helemaal omgebouwd. “Hier kom ik weer graag logeren,” aldus Sinterklaas. “Want ik hoor van mijn pieten dat de kinderen alwéér heel flink geweest zijn in Zonhoven.” De voorbije week kwamen de scholen al eens een kijkje nemen in het tijdelijke buitenverblijf van de Sint. Zaterdag waren alle kinderen welkom om een bezoekje te brengen. De inkomhal was voor de gelegenheid omgetoverd tot een snoepjesbakkerij. De meegekomen zwarte pieten kwamen alvast de daken en de schoorstenen in Zonhoven inspecteren. “Het ziet er goed uit. We gaan alle kinderen kunnen bezoeken,” denkt hoofdpiet. Fotograafpiet Jean-Paul Magdelijns stuurde enkele leuke foto’s van de aankomst van de Sint naar de krant, waarvoor onze dank. Alle foto’s van de intrede staan binnenkort ook op de website van Kiwanis Zonhoven TR