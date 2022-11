Rentree van Simon Peeters geeft VHL extra boost tegen topploeg Maaseik: “Van 0-2 terugkomen en dan winnen met 3-2, heftig”

Na een zinderend wedstrijdslot en een indrukwekkende comeback heeft Haasrode Leuven de maat genomen van Maaseik. Het was een wedstrijd met twee gezichten, maar na een 0-2-achterstand zette VHL de scheve situatie recht met winst in de tiebreak als kers op de taart.

Het eerste goede nieuws van de avond was het wederoptreden van Simon Peeters. De receptie-hoekspeler bleek volledig hersteld van een vervelende blessure aan het bovenbeen en mocht tegen zijn ex-ploeg mee het verschil proberen te maken.

Toch waren het de Limburgers die het best van start gingen. VHL speelde goed mee tot 8-9, maar Ferre Reggers en de Griek Protopsaltis waren bij momenten niet te stoppen. Ook in set twee leek Maaseik een maatje te groot, al werd het ook te weinig onder druk gezet. “We zijn twijfelend gestart, al was dit zeker ook hun verdienste”, blikte Simon Peeters terug. “We vonden niet de opslagdruk die we hoopten te ontwikkelen waardoor zij in een zetel zaten. Berre Peters en ikzelf hadden het ook moeilijk om te scoren. Kortom, wij namen te veel risico en kwamen daardoor in een negatieve sfeer waar zij dan de nodige moed uit konden putten.”

Prima eerste seizoenshelft

Maar in set drie verwisselden de Leuvenaars het geweer van schouder, mede dankzij de knappe invalbeurt van Daan De Saedeleer voor die andere middenman Lennert Van Elsen. De dominantie in block-defense bij de bezoekers doofde uit, terwijl VHL de opslagdruk verhoogde en bloed rook. “We zijn beter en tactischer beginnen serveren en viseerden daarbij vooral hun libero (Ottevanger, khk) die het erg moeilijk kreeg”, aldus nog Peeters. “Bovendien kwamen wij door een sterke receptie beter in ons spel waardoor Matthias Valkiers op een indrukwekkende manier het spel begon te verdelen.”

Gevolg: ook de aanvallende efficiëntie ging de hoogte in. In set drie scoorden bijvoorbeeld Tuerlinckx, De Paepe, De Saedeleer en Valkiers aan 100 procent en dankzij een sterk vervolg met onder meer vier aces en evenveel killblocks werd een tiebreak uit de brand gesleept. Daarin toonde Hendrik Tuerlinckx dan weer dan hij van onschatbare waarde is met aanvallend een miraculeuze 8 op 8. “Onze aanvoerder speelde op het niveau zijn beste periode bij Roeselare”, zei ook een tevreden coach Kris Eyckmans.

“Dit was een mooie zege. En vooral, van 0-2 terugkomen en dan winnen met 3-2, dat is best heftig”, voegde Peeters nog met een schorre stem toe. “Dat is puur van de emotie, Maaseik is toch mijn ex-ploeg, en de vermoeidheid (lacht). We hebben allemaal enorm veel gegeven en dan is de ontlading achteraf des te groter. Misschien was dit ook wel onze referentiematch. Als we nu kunnen bevestigen tegen Borgworm en Menen, kunnen we echt wel spreken van een prima eerste seizoenshelft”, besloot Peeters.