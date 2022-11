Wie van de vier naast Axel Witsel? Luikenaar vergeet zowaar Amadou Onana te vermelden als optie

Axel Witsel (32) lijkt een certitude op het middenveld. Wie de man naast hem moet worden, ligt nog open. “Ik voel me even goed naast Hans, Youri of Kevin…” Opmerkelijk: Witsel vergat - wellicht onbewust - Amadou Onana.

Zelf heeft hij “geen voorkeur”, vertelde Axel Witsel over wie zijn partner op het middenveld moet worden. Omdat zíjn rol “toch niet verandert”, klonk het. “Meer dan ooit speel ik als een nummer zes. Op het WK in Brazilië ging ik op en af, op en af, op en af… (lacht) Die tijd is intussen voorbij. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog steeds even goed ben als in 2014, maar ik ben niet meer dezelfde speler. Of ik nog even slim ben? (grijnst) Ja, dat wel. Maar voor het overige vul ik het anders in dan acht jaar geleden.”

Er zijn verschillende opties. Tegen Egypte kregen er twee hun kans: Hans Vanaken en Youri Tielemans. Die laatste was de voorbije weken uitstekend op dreef in de Premier League – hij maakte indruk met zijn afstandsschoten -, maar hij begon in Koeweit op de bank ten voordele van Vanaken. De Limburger, die eerder al bewees bij de nationale ploeg een meerwaarde te kunnen zijn, was niet goed, zoals bijna niemand dat was. Dan had Tielemans na de rust meer impact.

Tielamans tegen Egypte. — © BELGA

Het is koffiedik kijken of één van die twee tegen Canada een basisplaats krijgt. Witsel maakt het dus niks uit. “Want ik voel me even goed naast Hans, Youri of Kevin”, sprak de speler van Atlético Madrid, die aangaf “wellicht zijn laatste WK af te werken”. Het was opvallend dat Witsel Amadou Onana niet vermeldde in zijn opsomming. Een vergetelheid – kan gebeuren – of het signaal dat Witsel niet denkt dat Onana in aanmerking komt? Voor de buitenwereld is de middenvelder van Everton, die tegen Egypte geen minuten kreeg, nochtans een potentiële titularis. Er gaan stemmen op om hem woensdag al te zetten.

Toen Witsel gevraagd werd wat Onana kan bijbrengen, was hij wel vol (gemeende) lof. “We gaan hem goed kunnen gebruiken. Amadou lijkt een beetje op Marouane Fellaini. Hij is sterk en groot, kan iets forceren. Zijn profiel is uniek, en da’s interessant.”

Er valt voor elk van de drie iets te zeggen. Tielemans heeft de goeie voetjes en het geweldige schot. Vanaken de rust en de neus voor goals. Onana het jeugdige enthousiasme en de specifieke kwaliteiten.

De Bruyne een rij achteruit?

Maar het stopt niet bij drie namen. Zoals Witsel het terecht opmerkte: er is ook de mogelijkheid om Kevin De Bruyne weg te trekken uit ‘de pocket’ en hem op het centrale middenveld te posteren. Dat zou Roberto Martinez in staat kunnen stellen om Eden Hazard in de elf te houden, samen met bijvoorbeeld Jérémy Doku of Leandro Trossard. Witsel speelt in elk geval graag samen met KDB – hoeft het te verbazen? “Kevin is in eerste instantie een ploegmaat en een vriend, maar hij is daarnaast misschien wel de beste middenvelder ter wereld.”

Nog dit: in theorie zou ook Leander Dendoncker kunnen, maar toen Martinez zijn 26 geselecteerden voor het WK gaf, deelde hij de West-Vlaming op bij de verdedigers. Een middenveld Dendoncker-Witsel zou dus verrassend zijn.